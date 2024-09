Ekrem İmamoğlu'ndan 'dava' çıkışı: Bu millet ayağa kalkar!

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ve Dündar'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP'nin Sivas'ta başlayacak olan kurultay sürecine, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ve istinaf aşamasındaki "Ahmak Davası"na ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Ahmak Davası" nedeniyle yerel mahkemede aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanacağı ve 5 yıl siyasi yasak alacağına dair söylentilerle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'Her şeye rağmen yargıya ve adalete güvenmek istiyorum'

İstinafta yaşanan heyet değişikliğine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ben diyorum ki bana ceza mı vereceksiniz? Hemen verin. Bu saçma sapan davayla cumhuriyeti, demokrasiyi neden zedeliyorsunuz?

Bir ceza vererek bu ülkenin yurt dışına olan itibarsız yüzünü daha da itibarsız hale getireceksiniz. Eknomi berbat, ekonomiyle ilgili güvensizliği daha da derinleştireceksiniz.

Müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar. İstinaf ceza mı verecek? Hemen versin. Yargıyı zan altında bırakmayın, bir an önce kararınızı verin. Konuyla ilgili her türlü duyum geliyor ben de diyorum ki her şeye rağmen yargıya, adalete güvenmek istiyorum.

'İstinaf bana ceza verirse, bu millet ayağa kalkar'

Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve hakkında 5 yıl siyasi yasak kararı verilmişti.

Dosya, 2 yılı aşkın süredir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf aşamasında.

'Kılıçdaroğlu'yla kader birliği yaptık'

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla kader birliği yapmış bir kişiyim. Biz 2010'dan beri bir kader birliği yaptık. Biz sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir diyaloğa sahip olduk ve hep olacağız. Biz her şeye rağmen süreci farklı yerlere evirip çevirseler de biz bir birine değer veren iki insanız. Ben kendisine çok değer veririm ve 'başımın tacı' cümlem çok samimidir. Onun da bana çok değer verdiğini bilirim."

Kılıçdaroğlu ile ters düştükleri konular olabileceğini dile getiren İmamoğlu, "Elbette ters düştüğümüz konular olmuştur. Özellikle değişim süreci ve sonrasındaki zaman diliminde farklı düşüncelerimiz olmuştur ama bu bizim aramızı bozamaz.16 yıldır siyasette kader birliği yapanlar bir araya geldiklerinde elbette ki siyaseti, CHP'de olanları konuşur." dedi.