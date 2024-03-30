Elazığ'da 4.7'lik depremin arından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Önceki depremleri düşününce...

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremin arından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Sürek-Sivrice/Elazığ’da 4,7 deprem oldu. Deprem Hazar Gölünün güneyinde ve DAF zonu içerisinde. Son 2020 depremi de bu yörede olmuş belirli ölçüde Sivrice-Malatya arasını kırmıştı. Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum."