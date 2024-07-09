Elazığ'da cezaevinin tellerini söküp içeri girdi: Hükümlüyü bacağından silahla yaraladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."