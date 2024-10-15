Elazığ'da deprem! Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: 6 Şubat depremlerinin...

Türkiye hemen her gün depremlerle sarsılan bir ülke… Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alan ülkemizde dün gece 00.05 sıralarında Elazığ Sivrice merkezli bir deprem yaşandı.

Deprem bölgede tedirginlik yaratırken, gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama ise bugün geldi.

Elazığlı olan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde, Sivrice gölüne yakın bir noktada gerçekleştiğini ifade etti.

Naci Görür, Sivrice merkezli depremin 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin bir tezahürü olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Görür X (Twitter) mesajında, “Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor” yazdı.