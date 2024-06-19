Elektrik tüketim ve üretim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 735 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 736 bin 131 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 354 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 36 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.