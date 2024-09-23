'Eleştirilerim İmamoğlu'na yönelik değildi' diyen Yüksel Arslan ASKİ'den istifa ediyor

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan geçen günlerde sosyal medyadan eleştiri dozu hayli yüksek bir mesaj yayınladı.

Yüksel Arslan “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” diye yazmıştı.

Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için ''Avrupa başkentlerine kapı araladığını” savundu ve ''Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez'' ifadelerini kullandı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Arslan’ın bu mesajını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’ye yönelik yayınladığı öne sürüldü.

Mansur Yavaş da tepki gösterdi

Arslan’ın sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi. Yavaş yine sosyal medyadan, “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir” diye yazdı.

Bir dönem Yavaş’ın özel kalem müdürlüğünü de yapan milletvekili Yüksel Arslan, Yavaş’ın bu tepkisi üzerine ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, gazeteci Gürkan Hacır’a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.