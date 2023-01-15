Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını verdi

"Emek ve Özgürlük İttifakı" tarafından Kartal Meydanı'nda miting düzenlendi.

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu tarafından oluşturulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nca düzenlenen miting nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Önlemler kapsamında mitinge katılmak isteyenler, üst aramasının ardından alana girmelerine izin verildi.

Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, savaşa, yoksulluğa ve baskılara karşı bir araya geldiklerini söyledi.

İlk mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, "Tecrit politikalarına, savaş politikalarına ve kayyum rejimine 'dur' demek için bir aradayız. Bu daha başlangıç. 82 milyon bu havayı soluyacak. Seçimlerde İstanbul kendisini bir kez daha ispat edecek. 7 Haziran'da başlayan bir başarı hikayemiz var. Bu başarı hikayemizi şimdi ülkeyi yönetme hikayesine çevireceğiz." diye konuştu.

Buldan, mücadelelerinin İstanbul kadar sağlam ve büyük olduğunu dile getirerek, "İstanbul demek Türkiye demek. Seçimlerde 'İstanbul'da kazandık mı, Türkiye'de de kazandık' demektir. Bu meydandan yapılacak olan seçimlerin startını verdiğimizi ilan ediyoruz." dedi.

İttifaklarının daha da büyüyeceğini ifade eden Buldan, bunun için bu seçimlerin tarihi öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Buldan, bu seçimlerin, onurlu bir barışın yolunu açacağını söyleyerek, "Bu seçim İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğimiz seçim olacaktır. Bir şey daha var, bu seçimler kendi cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"İktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da kurdukları ittifakı genişleterek, demokrasinin merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Bu düzeni değiştireceklerini söyleyen Sancar, "İktidar ve düzen, savaştan besleniyor. Bunu hep birlikte bozacağız. Savaş politikaları ile yoksul halkı daha da yoksullaştırıyorlar. Biz buna 'dur' diyoruz. Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi haline getireceğiz. Yeni bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyet için geliyoruz. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz" görüşünü dile getirdi.

"Alevilerin oyları çantada keklik değil"

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçme ve seçilme iradesine darbe vurdukları zaman tereddütsüz oraya gittik. Dedik ki HDP'li belediyelere uygulanan kayyum neyse İBB'ye uygulanan operasyon da aynı şeydir ama sizler de Saraçhane'den buraya geleceksiniz. Gelin birleşelim bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim. Bu ülkede işçilerin, emekçilerin oyları, gençlerin, kadınların, Kürt halkının, eşit yurttaşlık isteyen Alevilerin oyları çantada keklik değil. Bunu da bileceksin. Eğer inkarcı, yok sayıcı tutumunu devam ettirirsen Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayını da çıkartacak kardeşim. Halkla birlikte bu meydanlardan çıkaracak." dedi.

Mitingde, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüsü Juliana Gözen ve Sosyalist Meclisler Federasyonu Sözcüsü Barış Kayaoğlu da birer konuşma yaptı.