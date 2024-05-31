Emekliler derneği yöneticisine 'tefecilik'ten tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki kişilere yüksek faizle borç para verildiği, bunun da kömür satışı faaliyeti olarak gösterildiği iddiası üzerine hareteke geçti.

Ekipler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon başlattı. Bu çerçevede bir emekli derneğinin şube başkanı S.T. ve beraberindeki bazı kişilerin, bu yöntemi kullanarak 'yüksek faizle ödeme planı' yaptıklarını belirledi.

Gözaltına alınan S.T. ve 2 kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarın S.T. 'tefecilik’ suçundan tutuklandı.