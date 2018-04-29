Emniyet, uçak bakıyor

29 Nisan 2018

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde yeniden bir yapılandırmaya gidildiğini aktaran Elmastaşı, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak iç güvenlik birimleri olarak çalışıyoruz. Aramızda güzel bir iş birliği ve koordinasyon oluşturduk. Bu doğrultuda protokoller yaptık ve birbirimize her türlü hava aracı ve uçuş desteği veriyoruz. Bütün kuvvetler birbirini tamamlayıcı birer unsur olarak görev yapıyor. Çok daha güçlü bir şekilde görevlerimize devam ediyoruz."

Elmastaşı, Eurasia Airshow'da sergilenen Bell 429 Keşif ve Gözetleme Helikopteri'nin Türkiye'nin 7 bölgesinde konuşlandığını belirterek, yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış olan helikopterin, her türlü suç ve suçluyla mücadelede operasyonel bir araç olarak kullanıldığını kaydetti. Elmastaşı, S-70 Sikorsky helikopterin de sergilenen bir diğer hava aracı olduğunu, bunun da özel harekat timlerinin nakillerinde kullanıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) yürüyen uçak alım projeleri olduğunu belirten Elmastaşı, "Yolcu ya da kargo uçağı şeklinde. O sebeple sergilenen bütün uçaklarla yakından ilgileniyoruz. Firmalarla görüşüyoruz. Aynı zamanda teknik incelemelerde bulunuyoruz. SSM'ye isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirtiyoruz. Bu ihtiyaçlarımıza cevap verecek kabiliyetteki bütün model ve marka uçakları portföyümüze katabiliriz." ifadesini kullandı.

Elmastaşı, Eurasia Airshow'un beklentilerini karşıladığına işaret ederek, "Sivil ve askeri havacılık açısından da çok faydalı bir fuar oldu." dedi.

Kaynak: AA