En çok yardım eden Türkiye, alan da Suriye oldu

21 Haziran 2018

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün raporuna göre Türkiye geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi.

Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.

Türkiye insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19'uncu konumda yer aldı.

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen raporda, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı.

Suriye en çok yardım alan ülke

İnsani yardımların yüzde 60’ı 10 ülkeye kanalize edilirken, Suriye yüzde 14 ile birinci, Yemen yüzde 8 ile ikinci en çok yardım alan ülke oldu. Rapora göre Suriye böylece üst üste beşinci yılda da dünyanın en çok insani yardım alan ülkesi konumunu korudu.

Rapora göre dünyada yapılan toplam insani yardım 2013’te 18,4 milyar dolardan 2014’te 22,1 ve 2015’te 25,8 milyar dolara yükselmişken, bu artış trendinde son 2 yılda gözle görülür bir yavaşlama yaşandı.

Dünyadaki toplam insani yardım 2016’da 26,4 milyar dolara, 2017’de de yüzde 3’lük bir artış ile 27,4 milyar dolara çıktı. Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı.

Raporda Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştu.

Kaynak: AA