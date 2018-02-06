En fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim'den

06 Şubat 2018

'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programları kapsamında Kayseri'ye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç burada açıklamalarda bulundu.

Kurumlarına gelen şikayetlere değinen Malkoç, "Kamu personeli bizi daha iyi tanıyor. Müracaatların yüzde 30 civarında kamu personelinden geliyor. Bunu eğitim takip ediyor. Üçüncü sırada ise yerel yönetimler ve SGK geliyor. Kurum bazında değerlendirdiğimizde ise, en fazla şikayet Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim'den (MEB) geliyor. İkinci sırada yerel yönetimler, üçüncü sırada ise SGK gelmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA