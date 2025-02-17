'En güvenli şehir' demişti! Ankara depremle sarsıldı: Gözler Naci Görür'e çevrildi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün Türkiye’de deprem açısından en güvenli şehir olarak gösterdiği Ankara, bugün bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.20’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. Deprem, yerin yaklaşık 11,48 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Prof. Dr. Görür, kısa süre önce yaptığı açıklamada Ankara’nın içinden veya çok yakınından aktif bir fay hattı geçmediğini belirterek kentin Türkiye’de nispeten daha güvenli bir bölge olduğunu söylemişti. Ancak bugün yaşanan deprem, güvenli olarak görülen şehirlerin bile tamamen risksiz olmadığını ortaya koydu.

Depremin ardından gözler, Naci Görür’de

Depremin ardından gözler, Naci Görür’e çevrildi. Ancak Görür, şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Depremin nedenine ve Ankara’nın deprem riski konusundaki değerlendirmelerine dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.