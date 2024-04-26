'En iyi işverenler' listesi açıkladı! İşte Türkiye'de çalışmaya değer şirketler

Türkiye'de Yılın En İyi İşverenleri Listesi'ni açıklayan Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. "Yılın En İyi İşverenleri Listesi"ne giren şirketlere ödülleri, Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Toprak, "Özellikle Z jenerasyonu, milenyum jenerasyonu, 26-34 arasındaki yaş grupları işlerinde anlam arıyorlar, değer görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

'İş ve yaşam dengesine önem veriliyor'

Toprak, bu yeni jenerasyonun iş ve yaşam dengesine önem verdiğini ve kendi fikirlerini dahil edebilecekleri kurgular aradıklarını dile getirdi.

Bu yıl araştırmaya 600 şirketi dahil ettiklerini aktaran Eyüp Toprak, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde toplamda 170 organizasyon bulunduğunu, şu an ise 100 üstü çalışan kategorisinde 90 şirketi açıkladıklarını ifade etti.

Great Place To Work şirketlerinde bir arada olmanın, beraber çözüm yaratmanın ve takımdaşlığın etkili olduğunu dile getiren Toprak, "12 şirketimiz Avrupa'nın en iyi işvereni oldu. Bazı konularda çok ciddi farklar yaratabiliyoruz. Great Place to Work şirketleri olarak yeni nesilleri tutabiliyoruz." dedi.

160 bin çalışan fikrini söyledi

Yılın En İyi İşverenleri Listesi, bu yıl 600'ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen "Trust Index" anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.

Çalışan deneyiminin tüm çalışanlar için tutarlı seviyede pozitif bir deneyim olması anlamına gelen "For All" kriterlerinde en iyi performansı gösteren şirketler listede yer buldu.

Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listede, 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Trabzon Port, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Suda Maden, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Randstad, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Abbvie, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Astrazeneca Türkiye ve 1000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Hilton birincilik ödülüne layık görüldü.

1000'den fazla çalışanı bulunan, Türkiye'nin en iyi işverenleri şöyle:

1. Hilton

2. DHL Express Türkiye

3. Etiya

4. DHL Supply Chain

5. Ipekyol Group

6. FPS Flexible Packaging Solutions

7. Medical Point Hospitals Group

8. Teleperformance

9. Yorglass

10. TUI

11. Pronet Security Services

12. Akra Hotels

13. Schneider Electric

14. Allianz Türkiye

15. Yves Rocher Türkiye

16. Flormar

17. Penti

18. Enerjisa Üretim