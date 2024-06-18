En yüksek elektrik tüketimi 22.00'de gerçekleşti

Türkiye'de dün günlük bazda 700 bin 525 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 701 bin 706 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.