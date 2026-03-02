Milyonların gündeminde enflasyon rakamları var. TÜİK şubat ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıklayacak ve faiz indirimi olup olmayacağı da bu verilerle şekillenecek. Vatandaşlar net tarihi öğrenmek adına "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre şubat ayında enflasyonun yüzde 2.87 gelmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.