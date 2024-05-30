'Enheduanna Moda Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu'nun coğrafi işaretli kumaşlarıyla tasarlanan kıyafetlerin rekabet ettiği yarışmanın ödül törenine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Vakfı (KEMAV) Başkanı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen'in yanı sıra İtalyan ve Türk diplomasisi ile iş dünyasından isimler katıldı.

Tören öncesi, farklı alanlarda öncülük etmiş Mezopotamyalı 12 kadın için Anadolu'nun coğrafi işaretli kumaşlarıyla tasarlanan kıyafetlerin yarıştığı FWC Tasarım Yarışması'nın etaplarına ilişkin film gösterimi yapıldı.

Türkiye ve İtalya ortak yapımı proje

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, "İtalya'da moda sektörü 110 milyar avroluk bir hacme, yaklaşık gayri safi milli hasılanın yüzde 5-6'sına ulaşıyor. Biz bunun önemli bir kısmını ihraç ediyoruz, yani modayla kültür ihraç ediyoruz. Bu ülkede bulunduğum süre içinde, moda ve tasarımın Türkiye için de çok önemli olduğunu fark ettim. Enheduanna Projesi'ni iki ülkenin de çok iyi olduğu bir konuda işbirliği alanı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Birincilik ödülü: İtalya'da tekstil tasarım eğitimi

Yarışmada birincilik ödülünü, Mecnun'la birbirlerine duydukları aşk dillere destan olan Leyla için Adana bezi ve kutnu kumaşı ile tasarladığı kıyafetle Bahadır Türkgeldi kazandı. Türkgeldi, IED tarafından İtalya Como'daki Accademia Aldo Galli'de 2 haftalık tekstil tasarımı eğitimiyle ödüllendirildi.

İkincilik ödülü, Enheduanna için şal şepik ve Angora keçi tiftiği ile tasarladığı kıyafetle Mehmet Demir'in oldu. Yarışmacılardan Narod Alice Yeşiltepe, tarihte adı bilinen en eski devlet başkanı kadın olan Kubaba için Girit sedefli battaniye ve Şile bezi kullanarak tasarladığı kıyafetle üçüncülüğü kazandı. Tarihin ilk barış anlaşması Kadeş'e imza atan hükümdar kadın Puduhepaiçin Şile bezi tasarımıyla Esranur İşcan Türksoy ise dördüncülük ödülünü aldı.

Yarışmada ikinci, üçüncü ve dördüncü olan tasarımcılar, Taypa Tayeks tarafından yaz stajıyla ödüllendirildi.