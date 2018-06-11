Erdoğan: 2019'da prototip hazır olacak

11 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atıcılar Atletizm Sahası'nda düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis ettik." diye konuştu.

'Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem'

Erdoğan, "Biz şimdi 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Yerli, milli otomobilde karşımıza kim çıkıyor, CHP. Ne diyor? 'Bu Erdoğan, 20 sene geriden takip ediyor.' diyor Bay Muharrem. Bak sen daha çıraksın, çırak. Senin bizim hangi otomobili yaptığımızdan haberin bile yok. Biz elektrikli otomobil yapacağız Bay Muharrem." dedi.

Kaynak: AA