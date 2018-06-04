Erdoğan: 65 yaş aylıkları her ay ödenmeye başlanacak

04 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak. 65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz de, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi.

Kaynak: AA