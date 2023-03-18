Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

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Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz Koridoruyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. (Rusya-Ukrayna) Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

45 dakikalık yol kısalıyor

Açılışını yaptığı yeni yol hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan bu yol, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması bugün sona eriyordu

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona eriyordu.