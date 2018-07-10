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Erdoğan: Adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir." dedi.

Erdoğan: Adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir."

Kaynak: AA

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