Erdoğan: Afrin'de toprak meraklısı değiliz
Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, "Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresine katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.
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Kaynak: AA