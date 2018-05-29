Erdoğan: Atatürk Havalimanı millet bahçesi olacak

29 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır." dedi.

'Bölücülerin payandası haline gelenler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar." diye konuştu.

'Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri..'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir." dedi.

'Hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük." şeklinde konuştu.

'Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesi haline getiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak."dedi.