Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Nahyan ve tüm BAE halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.