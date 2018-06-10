Erdoğan: Birinci çıkamazsan istifa edecek misin?

10 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Erdoğan, "Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz geçmiş dönemlerdeki gibi ülkemizi kaoslara, koalisyonlara mahkum etmedik. Yatırımlarımızda, projelerimizden asla taviz vermedik. Onlar birbirine şunu söylüyor, yenildin de yenildin. Size bir dinletiyim. Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz istemez. Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkan'ın da öyle. Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın" ifadelerini kullandı.