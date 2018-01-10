Erdoğan: Büyümede ilk üçe gireriz

10 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur. Devleti yönetenlerin birinci görevi adaleti sağlamaktır. Batı ülkelerindeki demokrasi ve özgürlük anlayışlarına baktığımızda hepsinin adalet arayışı temelli geliştiğini görürüz. Geçmişimizde de adaletli davranan devlet adamlarının hayırla yad edildiğini görürüz.

Osmanlı ile ilgili başımızı öne eğecek bir kusur yoksa devletin adaletle yönetilmiş olmasıdır. Hukuk başka kanun başka adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk ve kanun toplum nezdinde hükümsüzdür. Kağıt üzerinde kalan kanunların ne anlama geldiğini en iyi hukukçular bilir. Ülkemizde kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır.

Geciken adalet adalet değildir. Onun için bu konuyu önceliklerimizin başına aldık. Ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak güçlendiğimizi ve huzurlu bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak zayıflamış ve ezilmişiz. Yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde seçtiğimiz mefhumların en başında adalet geliyordu. Milletimizin adalet ve kalkınmaya hasretini gördüğümüz için partimizin adını bu şekilde belirledik.

Hükümete gelir gelmez ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğiz dedik. Adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler.

Düşmanlıkla adalet yan yana yürümez. Darbe girişimi gibi dünyanın en vahşi saldırısını hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastıracak başka ülke tanımıyorum. Ülkeme darbe yapanlar senin ülkene geliyor, bunları koruma altına alıyorsun, bunları bize iade etmiyorsun. Sorulduğu zaman bunlar neymiş Batı adil davranırmış, bunlarda adalet falan yok.

"Zarraf meselesinin hukukla alakası var mı?"

En son Amerika Rıza Zarraf meselesinin hukukla alakası var mı? Siyasi bir kararı açık ve net alabiliyorlar. Sene 99 ülkemizden kaçan malum teröristi veriyorlar mı? Bizden 12 terörist istediler, iyi niyetimizi gösterdik verdik. Şimdi sen de bize ver deyince vermiyorlar. 4 bin 500 koli bunlara gönderildi. Hukuka kanuna zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okuyorlar. Beni bu noktada farklı görün, bunların bu tür kararlarına saygı duymuyorum.

Darbe girişiminde dimdik duran savcı ve hakimlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da yargımız darbecilerin değil vesayetçilerin değil milletin yanında yer aldı. 15 Temmuz sonrası kendi içindeki FETÖ'cüleri temizleme konusunda en kararlı adımları atan yine yargı olmuştur. FETÖ'nün sadece ahlak değil akıl sınırlarını zorlayan yöntem ve hilelerine adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş önemlidir.

Mor beyin uygulaması bunun en somut örneklerindendir. Örgüt üyelerinin suçlarını gizlemek için 11 bin insanı ateşe atacak yöntemi kullanmıştır. Amaçları mücadeleyi sulandırmaktır. Kurumlarımız çalışması sonucunda bu oyun da bozuldu. Mağduriyetleri süratle telafi edilmektedir. Masum ve suçlu ayrımının ortaya konulacağına inanıyorum.

"Dünya beşten büyüktür en büyük başkaldırıdır"

Adalet ile ekonomi arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi ayakta tutmak zordur. Türkiye ekonomisini 3 kattan fazla büyütmüşsek bunda hukuk devletini tavizsiz işletmenin çok payı vardır.

Türkiye olarak en önemli yatırımları yaptığımız, en canlı üretime sahip olduğumuz dönemlerde dahi, kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz. Büyümede üçüncü çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yıl sonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3.

2013'ten itibaren ülkemizi batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz dimdik ayaktayız. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Biz koşacağız onlar kovalayacak.

Türkiye olarak adaletsizliklere karşı itirazımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünya beşten büyüktür sözümüz küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır."