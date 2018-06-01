Erdoğan: Çayınız hazırsa geliyorum

01 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir öğrencinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" davetine, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını verdi.

Çayınız hazırsa geliyorum. https://t.co/tYI0n7L7GG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı.

Daha sonra Atak ve beraberindeki öğrencilerle yurdun yemekhanesine geçen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek sahur yaptı.

Sohbet sırasında üniversite öğrencileriyle özçekim ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, öğrenim gördükleri üniversiteler ve derslerinin durumu hakkında bilgi aldı.

"Bu dinamik nüfusla inşallah bu asrı kendi lehimize çevireceğiz"

Sahur sonrası öğrencilere seslenen Erdoğan, ramazan ayını tebrik ederek kendileriyle sahur sofrasında bulunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maşallah güzel bir yurdunuz var. Öğrenci kapasitesi bayağı yüksek, bin 44 kişilik bir yurda sahipsiniz. Temenni ediyorum ki bu yurtta huzurlu bir öğrencilik yaşamını sürdürürsünüz ve buradan da başarı dolu bir öğrencilik hayatını tamamlayarak geleceğe yürürsünüz. Sizlere bu süreç içerisinde Allah'tan başarılar diliyorum."

Öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar dileyen Erdoğan, "Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba' demeyin, 'Biz yaparız' deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı tamamen kendi lehimize çevireceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerle sahur buluşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabının canlı yayın uygulaması "Scope"tan da yayımlandı.

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA