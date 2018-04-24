Erdoğan: Çok garip bir senaryo ortada

24 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplatısı'nda konuştu.

Erdoğan, partilerin aday belirleme süreci ile ilgili olarak, "Şu anda çok garip bir senaryo ortada, hafta sonuna kadar nasıl bir oyun oynanacak göreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim böyle bir sıkıntımız hamd olsun yok. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. İlkini ayın 6’sında açıklayacağız bu manifestomuz olacak. Ardından da inşallah aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız" diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin çıkartacağı adaya yönelik olarak ise, "Gel aday ol Kılıçdaroğlu, bir genel başkana yakışır genel başkana aday olmak, gel aday ol ya" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül sorusuna yanıt: Öyle bir derdim yok

Grup toplantısının ardından gazetecilerin Abdullah Gül aday olur mu sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Adaylık konusunda Abdullah Gül'ün ismi çok zikrediliyor" sorusu üzerine, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

Özel'e sert tepki

Dün Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda yaşanan gerginlikle alakalı açıklamada bulunan Erdoğan, "Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca f-16'lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz" diyerek CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel ne demişti?

"15 Temmuz akşamı hepimiz buradaydık. Hepimiz birbirimizin şahidiydik. Sayın Genel Başkanımız bize Meclise gitme, demokrasiye, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş, kapalı olan havayolu yüzünden Ankara'ya ulaşamamış, ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün kanıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü genel başkanlarının kendisini defalarca aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. İnişten sonra hangarda geçen dört saat hala izaha muhtaçtır" ifadelerini kullandı.

"Gönderdiğin milletvekilleri yerini beğenmedi"

"Bay Kemal sen bunu biliyor musun? Dün baktın ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan şunları dile getirdi:

"Bir de edepsizce el kol sallıyorsun. Yaptırmam, AK Parti Genel Başkanı'na belki yaparsın, Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Bunlar da bu ahlak yok. Önce Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler, anlaşamadılar, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum, her şey olabilir söyleyeyim. İYİ Parti'den 3 kişi var orada, diğerleri nerede CHP sıralarında. Garip bir senaryo ortada, bakalım nasıl oynanacak göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları:

Benim Mehmedimle beraber o arazide hayatını kaybeden ÖSO üyelerine terör diyecek kadar alçaklaşmıştır bunlar.

OHAL'de fabrikalar greve giderdi. Şu anda bir fabrikada grev var mı? Böyle bir şey olduğunda anında müdahalemizi yapıyor.

Milli ve yerli para ile kur oyununu bozacağız, altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız.