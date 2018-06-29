ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Erdoğan: En büyük mücadelemiz terörle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde en büyük mücadelenin terör olacağını belirterek, "Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun" dedi.

Erdoğan: En büyük mücadelemiz terörle olacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde cami açılışında konuştu.

"Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır" diye konuşan Erdoğan, "Gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika Recep Tayyip Erdoğan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.