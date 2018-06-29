Erdoğan: En büyük mücadelemiz terörle olacak

29 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde cami açılışında konuştu.

"Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır" diye konuşan Erdoğan, "Gerek Cerablus gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun" ifadelerini kullandı.