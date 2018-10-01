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Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla bugün telefonda görüştü.

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Widodo'ya taziyede bulunan Erdoğan, bin 300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

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