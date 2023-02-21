Erdoğan Gaziantep'te açıkladı! 200 bin konut ne zaman inşa edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te afet bölgesinde şu açıklamalarda bulundu:

Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık.

Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500 vatandaşımıza konteynırlarda barınma imkanı sağlıyoruz.

200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı.

Buna göre 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü.

Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konut, işyerleri ve kültürel varlıkları ile şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz.

Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız.