Erdoğan: Gençlere yazın sosyal iş imkanı sağlanacak

13 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda halka hitap etti..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler." dedi.

"Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti." ifadesini kullanan Erdoğan, "Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti." dedi.

İnce'nin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli."

Erdoğan, "Her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri kentte 3 aylık yaz döneminde asgari ücret karşılığı sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA