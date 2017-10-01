Erdoğan: Her an her şeye hazır olalım

01 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi. Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.

Perşembe günü Bahçeli ile görüşme, Kılıçdaroğlu'nun kanaatleri alınacak

"Kuzey Irak konusunda değerlendirmeniz oldu ama Fransa'nın arabulucuğunda Merkezi Yönetim ile Bölgesel Yönetim'in bir araya gelebileceğine ilişkin haberler var. Size bu yönde bilgi geldi mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Fransa'nın şu anda arabuluculuğunu tarafların kabul ettiğine dair bir bilgi bende yok. Sadece Federal Irak Yönetimi'nin, 'Biz her türlü görüşmeye hazırız' gibi bir şeyi bize ulaştı ama Kuzey Irak'ın böyle bir şeye nasıl baktığını bilmiyorum. Onun için de söyleyecek pek bir şey yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü sadece Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onunla ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." cevabını verdi.

"Ciddi bir yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız"



Bir gazetecinin, "İran'a bir ziyaretiniz olacak. Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldiniz. Sanıyorum kendisi bu akşam İran'a gidecek sizin ziyaretinizden önce. Oradaki son durum..." sözleri üzerine Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İran'a ziyaretim Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısıdır. Ama bunun içeriğinde şu anda aktüalitesi çok zengin olan Kuzey Irak durumu var. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Bu görüşmelerimizin içerisinde gerek Sayın Ruhani ile gerekse Sayın Hamaney ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha değerlendirmiş olarak, süreç için ciddi bir yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız. Ama biz bütün bölge ülkeleri ile zaten bu konuda irtibat halindeyiz."

"Bütün güçlerimiz Silopi'de, biz hazırız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vanalar kapanabilir mi veya ne zaman kapanır?" sorusuna, "Onu söyledik. Bir yol haritası... O yol haritası esnasında ne, ne zaman yapılacak? Bunlar konuşulursa her şeyden önce böyle bir mücadelenin kesinlikle gizliliğine aykırıdır. Ben ne diyorum? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şu anda bütün güçlerimiz Silopi'de, sınırda. Oralarda her türlü manevrayı yapıyor mu? Bu ne demektir? Biz hazırız." karşılığını verdi.

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Kaynak: AA