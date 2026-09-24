Erdoğan: İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bağ kurmalıyız

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen BM İklim Zirvesi oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ile mücadele ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne ilişkin başlıklara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiji'de düzenlenecek Pre-COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son 11 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

"İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız"

Cumhurbaşkanı, "Paris Antlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz yıl Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP 31 vizyonumuzu, uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir"

Ülkelerin refahının artırılması ve kalkınmanın, finansman ve teknoloji alanlarındaki eşitsizlikler nedeniyle her ülkede aynı hızda gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları imkanları kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor. Sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."