Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'de kalıcı barış ve huzur için siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.
Guterres, Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkat çekerek BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna desteğin sürmesini beklediklerini belirtti.
Kaynak: AA