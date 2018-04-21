Erdoğan: İş adamlarından kabineye isim alabiliriz

21 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda iş dünyasına seslendi.

Erken seçimle alakalı konuşan Erdoğan, "24 Haziran tarihinde bir erken seçime gidiyoruz. Aslında 19 Kasım erken seçim tarihimizdi şimdi ise buna gitmek benim için eğer koltuk hırsı olsaydı burada bayağı kalacaktık. 17-18 ay daha bu makamda kalma imkanımız vardı. Fakat ana muhalefet ısrarla hodri meydan diyor. Bu arada da Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra arkadaşlarımı topladım. Onların kanaatini de aldıktan sonra dedik ki biz artık bu adımı atalım. Madem ana muhalefet hodri meydan diyor bizim de ona söyleyeceğimiz tek bir şey var buyur meydan. Zaten Sayın Bahçeli ile ertesi gün bir görüşmemiz olacaktı. Bu görüşmemizde 24 Haziran'ın gerek yaz mevsimi gerek okulların tatile girmesi bütün bu şartları göz önünde bulundurarak en uygun tarih olacağını birlikte kararlaştırdık. Millet devam derse devam ederiz başka bir tercih düşünüyorsa da ona saygı duyarız. Ama burada bir şey var: Seçimin ardından devreye girecek yönetim sistemi ile sorunları çok daha hızlı çözebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek neden 24 Haziran tarihinin seçildiğini anlattı.

"Tabi burada inşallah belli sayıda kabineden oluşacak hükümet biliyorsunuz parlamentodan değil" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı, "Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz.Bakacağız iş hayatının içinde olan arkadaşlardan kabinede istifade etmeyi milletimiz bize yürü derse böyle bir görevi telakki ederiz" diyerek iş adamlarına mesaj verdi.

"Yurt dışına para kaçıranı affetmeyiz"

"Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının KDV istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum. Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüp de bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor" dedi ve şunları söyledi:

"Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum."

"Burada mesele kazanmak değil kazandığınla ne yaptığındır"

Doğru işleri her zaman desteklediklerinin altını çizen Erdoğan, "Daha geçen gün TÜRSAB çatısı altında temsil eden turizmcilerimizle verimli bir görüşme yaptık. Doğru yapılan işleri desteklemiyorsam bu ihanettir bunu yapamam. Doğru iş için destek isteyen herkesin yanında oldum, olmaya devam edeceğim. Bunlara rağmen yurt dışına gidenler oluyorsa orada bir problem var demektir. Sadece kazanmak ve daha çok kazanmak isteyen iş adamı bu sorumluluğunun farkında değil demektir. Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele kazanmak değil kazandığınla ne yaptığındır" şeklinde konuştu.

"Yerli otomobilde imza safhasına geldik"

Yerli otomobilde imza safhasına geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Süratle ortak şirket kurularak yola çıkılacaktır. Cesareti kırılmış girişimcilerimizin hikayeleri de vardır" diye açıklama yaptı.

İsim vermeden TÜSİAD'ı eleştirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın OHAL'in kaldırılması gerektiğini ve bunun normalleşme sürecine geçilmesini vurgulayan açıklaması için Erdoğan isim vermeden şu eleştiride bulundu:

"İş dünyasına bakışımızdaki temel mantığı asla kaybetmedik. Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL'i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor. OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9... Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim iş adamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı ünvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarihte millette affetmez."