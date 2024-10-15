Erdoğan, 'İsrail tehdidi'ne değindi: Her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Gazze saldırısının ardından soykırımının Lübnan'a ulaştığını belirterek "Siyonist lobinin medyayı, akademiyi, sanatı, devleti nasıl baskı altında tuttuğunu hepimiz çok yakından gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin 17 yıl boyunca abluka altında olduğunu, 2 milyonu aşkın Gazzelinin açık hava hapishanesinde yaşamaya mecbur edildiğini ifde etti.

Erdoğan, "Gazze soykırımıyla birlikte yeni haritalar göstermeye devam ettiler. Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini Lübnan'a saldırarak gösterdiler. Gözlerini nerelere kadar diktiklerini yaptıkları her yeni açıklamayla deşifre ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz. Gazze ve Lübnan'da ölen sadece insanlar değil, insanlığın vicdanıdır. Binlerce yıllık ortak birikimidir. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu soykırım karşısında itirazlarını en yüksek sesle dile getiren ülkeyiz. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerimizi aralıksız yürütüyoruz. İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz. İsrail'le ticari ilişkiler durdurduk."