Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirdi

21 Haziran 2018

Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Erdoğan, havalimanında yaptığı konuşmada, "Bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. 29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı, ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak" dedi.

Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.