Erdoğan: Körfez'deki sıkıntıları aşmak için 8 ülke bir araya geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

BM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, BM'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne geçti. Erdoğan, Türkevi önünde bekleyen gazetecilerin toplantıda konuşulan sorunlar konusunda bir çözüm olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" dedi.