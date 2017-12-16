Erdoğan: Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

16 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova 6. İl Kongresinde konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkıp da Tayyip Erdoğan'a, ailesine leke süremezsin, yargıda hesabını vereceksin." dedi.

"Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz"

"İsrail istemiyor diye Filistin'in, Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ın mezhep ve köken temelli bölünmesine seyirci kalmayacağız. AB'nin, NATO'nun, bir başka gücün ülkemizi ve milletimizi istiskal anlamına gelecek tavırlarına asla seyirci ve sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dün Bosna'da nasıl kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, dün Kafkasya'daki kardeşlerimizin mücadelesine nasıl destek verdiysek, dün dünyanın her köşesindeki kardeşimizi nasıl yalnız bırakmadıysak, bugün de çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde bunu yapıyoruz ve yapacağız. Ecdadımızın bize emaneti olan bu vakur duruştan asla vazgeçmeyeceğiz."