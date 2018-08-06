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Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü.

Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan Ulusal Muhafız Birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi. 

Kaynak: İHA

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