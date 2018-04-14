Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz

14 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe kongresinde halka hitap etti.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "ABD ve Rusya'nın baş cektiği restleşmeye şahit oluyoruz. Bu sabah üç ülke tarafından rejime yönelik sınırlı bir operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin yaptığının cevapsız bırakılması düşünülemez. Operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bunun faili bunun bedelini ödemesi lazım. Rejimin son dönemdeki saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş olduk. Olay sadece kimyasal değil. Konvensiyonel silahlarla bu insanların kat ve kat fazlası şehit edildi. 2011'de başlayan hadiselerden beri katledilen yüzbinlerce masum sivilin hesabını sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Erdoğan konuşmasında bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğini bildirdi. Ayrıca Putin ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Erdoğan ABD Başkanı Trump ile de bugün yarın görüşebileceklerini ifade etti.

"Oynanan oyun başka"

"Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır" şeklinde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık."

ABD, Suriye'yi havadan vurdu

Türkiye'den ABD'nin saldırısına destek