26 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletvekilleri adaylarını tanıtımı ve seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından seçim mitinglerine bugün startını verdi.

Erzurumda seçmenlere seslenen Erdoğan Rusya'dan alınan doğalgazda indirim uygulanacağını açıklayarak, "Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslarası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" şeklinde konuştu.

Dolardaki dalgalanma için çağrıda bulunan Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız. Yastığın altında doları olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız" dedi.

Almanya'ya miting tepkisi

Erdoğan Almanya'nın HDP'nin miting yapmasına izin verilmesine sert tepki göstererek, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın" dedi.

"Afrin'de 4475 terörist etkisizleştirildi"

"Bir ara teröristler Erzurum'a musallat olmak istedi, ama tutunamadılar. Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim. Dadaşlar, 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz, durmak yok, yola devam" diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Kardeşlerim, askerimiz,jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu. Bunu biden siz istiyorsunuz, şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz" şeklinde açıklamada bulundu.