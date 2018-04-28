Erdoğan: Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da almalıyız

28 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Kongresine katıldı.

Salona girmeden önce dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ardından partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erken seçimle alakalı konuşan Erdoğan, "Yeni sistemde 600'e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse, Türkiye onu der. Şimdi yeni bir yoldayız. Yüzde 48,6 önemli bir başarı ancak AK Parti için hedef daha yüksektir. Ben bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum. Sizlerin çabası İstanbul ve Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim" dedi.

Anamuhalefeti eleştirmeye devam eden Erdoğan, "Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor. Nerede, Gezi'de. Bunlar ağaç söktü diyor, biz ağaç söker miyiz ya? Ey Bay Kemal, senin bu ülkede dikili ağacın var mı ya? Belediyelerin de dahil kaç ağacın var söyle. Çanakkale'deki kopukluğu da giderip, Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz. Bunu kim anlatacak, siz anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

İlk icraat Kanal İstanbul

Benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul sırada diyen Erdoğan, "Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu bir dünya projesi. Bir Süveyş, Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul olacak. Bu projeyle dünyaya mesajımızı vereceğiz. İnşallah yeni dönemde inşasına başlayacağız" ifadesini kullandı.

"CHP demek, tezek demek"

"Lafla modern olunmaz. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Benim Erzincan Refahiye'deki bacım tuşa basıyor sıcak su geliyor. Benim 81 ilde bütün halkım batı ne yapıyorsa onu yapıyor. Ve onları da geçeceğiz. Şehrin yeşil alanlarını çoğalttık, neden modern bir şehir. İstanbul'da bugün üniversiteli sayısı 890 bini aştı. İstanbul'a yaptığımız hizmetler yetmiyor. Bunun kısa bir özetini yaptık. Kampanya süresinde animasyonlarla bunu daha net anlatacağız. 54 günde girilmedik sokak kalmayacak. Yaptıklarımızı her fırsatta, her yerde vatandaşımıza anlatmanızı rica ediyorum. Muhalefetin yaptığı bir şey yok. Bu yüzden neyi yaptığını söyleyecek, böyle bir şey yok."

"AK Parti'yi bitiremeyeceksiniz"

AK Parti'nin bitirilmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"İçerideki soroslar, dışarıdaki soroslar birleşmiş AK Parti'yi nasıl bitiririz diyorlar. Bitiremeyeceksiniz. AK Parti'yi bölemeyeceksiniz. Unutmayın kale içeriden fetholur. Kadınların isteyip de yapamadığı bir şey var mı, ben bilmiyorum. Güçlü kadınlarla, güçlü yarınlara. Bugün burada sizin gözünüz ve gönlünüzde 24 Haziran kararlılığını görüyorum. Zaferi o gece de birlikte kutlayacağız"

15 vekil eleştirisi

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini buradaki konuşmasında da eleştiren Erdoğan, "Geçtiğimiz 10 yılda yaşanan her hadise atılan her adım bize sistem değişikliğinin doğru olduğunu göstermiştir. Burada bir şeyi özellikle vurgulamak isterim, 16 Nisan ile hukuki temeli atılan sistemi, 24 Haziran'da tamamlayacağız. Yaşadığımız dönemin önemini ve kıymetini sonra anlayabiliriz. 2007'deki Anayasa değişikliğini ülkemizi bugünlere getireceğini çoğu kişi görememişti. Bazılarının 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Yoksa 18 Nisan'dan bu yana geçen zamanı 15 vekil transferi ile heba etmezlerdi. Bu bir kere 15 vekile saygısızlıktır, onlara oy verenlere de saygısızlıktır. Bu diktatör var ya, ikide bir bana diktatör diyor. Diktatörün ta kendisi sensin. Gözleri yaşlı vekiller var, üzüldüm. Ne yapsın garibim ya, Genel Başkanları emretti. Sözde partinin Meclis'teki sıralarına gidip oturmadılar. Kendi sıralarında oturdular. Böyle siyaset olur mu? Böyle demokrasi olur mu? Bu ana muhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Buradan diyorum ki, asıl belirleyici sen değilsin, milletimdir. 24 Haziran'da bunu sana göstereceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım:

AK Parti'nin gerçek gücü, AK kadınlarımızdır

Başbakan Binali Yıldırım da, AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde parti otobüsünden halka hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, AK Parti kongrelerinin bir bayram, bir şölen olduğunu söyledi.

Beş aydan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurdun her köşesinde teşkilatlarla, milletle buluştuklarını, AK Parti'nin eserlerini açtıklarını, yeni projelerini milletle paylaştıklarını ifade eden Yıldırım, "AK Parti'nin 15 yıllık icraatına dönüp baktığımızda her seferde partimizin seçimler kazanmasının gerçek gücü, AK kadınlarımızdır, 4.5 milyonu aşan üyesiyle. AK Parti olarak biz 10 milyonluk bir aileyiz. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız?" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kendisini dinleyen ve "Evet" diyen partili kadınlara "O halde durmak yok" diye seslendi.

Bugün kadın kolları kongresini yaptıktan sonra İzmir'e geçeceklerini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İzmir'de de yol arkadaşlarmızla, AK Parti sevdalılarıyla bir araya geleceğiz. İnşallah bundan böyle Anadolu kazan, biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz, vatandaşlarımızla hemhal olacağız. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerine, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

"AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur"

Başbakan Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada, "AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." dedi.