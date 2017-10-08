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Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası ile Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kutladı.

Erdoğan, şampiyon sporcuları tebrik etti
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan ayrıca, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Eylül Koca ve Zeynep Fırat Tanrıverdi'yi de birer tebrik telgrafıyla kutladı.

Kaynak: AA

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