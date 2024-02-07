Erdoğan: Şehirlere yatırım ve hizmet konusunda üstümüze kimseyi tanımayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, deprem şehitlerini Fatihalarla yad ettiklerini hatırlattı.

Kahramanmaraş'taki programda bir yılda deprem bölgesinde yapılan çalışmaların icmalini çıkartırken, inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te aynı törenleri yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, devlet yatırımlarını planlarken kamu görevlilerini atarken de parti teşkilatını oluştururken de milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirlerken de daima aynı anlayışla hareket ettiklerinin altını çizerek, "Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, Şanlıurfalıların iradesini istismar edip, kendi ajandaları, kendi gündemleri, kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan asla olmadık." dedi.

'Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez'

"Hepimiz beşeriz, elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Ama ihlasımızı ve şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez." diyen Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayları, ilçelerin belediye başkan adaylarını da bu hüsnü niyetle belirlediklerini söyledi.

Erdoğan, pek çok aday adayı arasından en az kırgınlığa yol açacak, şehre en iyi hizmeti yapacak, Şanlıurfa'ya katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta halkın huzuruna çıkmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık hepimize düşen görev cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, teşkilatıyla el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da onlar vasıtasıyla şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle birlikte yol yürüyüp de şimdi çeşitli gerekçelerle yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bazı durumlarda eskilerin 'Def-i mefasid celb-i menafiden evladır' deyimindeki usulle hareket etmek gerekir."

Gençlerin salondaki sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler maşallahı var, herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Keşke her zaman, her durumda ideal olanı elde edebilsek. Bu olmuyorsa bize düşen, mümkün olanı değerlendirmektir. Dolayısıyla bizim bu tür tartışmalarla kaybedecek ne vaktimiz ne de boşa harcayacak enerjimiz vardır. Hep birlikte işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya." dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Ancak kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine de izin vermeyiz." dedi.

'Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz'

İsmail Fakirullah'ın "Beni anlamayan yakınım da olsa uzağımdır, beni anlayan uzağım da olsa yakınımdır." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizi anlayanlara mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı büyükşehir ve ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın yollarını aramak, altyapısını kurmak, adımlarını atmaktır. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Allah'ın izniyle belediye başkan adaylarımızla bunu başaracağız. Bunun dışındaki her şey nezdimizde teferruattan ibarettir." diye konuştu.

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Şanlıurfa'nın dört bir yanından duyulsun." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Şanlıurfa'mızı Türkiye Yüzyılı hizmetleri ile taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? İşte bizim gönlümüzün sultanı Şanlıurfa budur. İşte Şanlıurfa'ya yakışan budur. Rabbim hepinizden razı olsun."