Erdoğan: Sorunların çözümü için aynı zeminde buluşmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 'son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay da Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta kelimelerin çaresiz kaldığın' belirtildi.

Cumhurbaşkanı, "50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar" dedi.

Erdoğan 'Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremediklerini' kaydetti.

'Aynı zeminde buluşmak zorundayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti: "Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz. Ülkemizin sorunları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz ama konuşmak için aynı zeminde buluşmak zorundayız."

'Muhtar demek millet demektir'

Cumhurbaşkanı, muhtarlara dair de şunları söyledi: "Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır. Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz."