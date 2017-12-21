Erdoğan: Talihsiz karardan bir an önce dönmeli

21 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına karşı verilen karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda 9’a karşı 128 oyla kabul edildi.

BM'den Trump'a Kudüs reddi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs oylaması sonrası yaptığı açıklamada "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu, kararın barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da dayanışma ortaya kondu. Büyük memnuniyet duyuyoruz. 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısının, BM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirterek, "Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından, "Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı, BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ da, "BM'nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir." dedi.

Karar TBMM'de memnuniyetle karşılandı

TBMM Genel Kurulunda 4 parti grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının, BM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2018 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri sürerken ABD'nin kararına karşı BM'nin Kudüs karar tasarısını 9'a karşı 128 oyla kabul ettiğini duyurdu. Aydın'ın sözlerini, partiler alkışladı.

Kararın hayırlı olmasını temenni eden Aydın, ABD'nin kararı ilk açıkladığında tüm parti gruplarının buna karşı yekvücut olduğunu, ortak deklarasyonla kararı kınadığını anımsattı.

Meclisin güçlü bir ses olarak, haksızlığa, zulme karşı mazlumun yanında durduğuna işaret eden Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri aynı dirayet, cesaret ve kararlılıkla Kudüs'ün, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatını topladığını, bunu sonuç bildirgesine koydurduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclisteki 4 partinin ilk günden beri ortaya koyduğu ortak tavır, İslam İşbirliği Konferansı'na buradan gönderilen güçlü mesaj ve ABD vetosuna karşı, tüm tehditlerine, şantajlarına karşı çıkan sonucun, hem bölge açısından hem Türkiye'nin arkasında durduğu Filistin davası açısından herkesi memnun ettiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Filistin'in yıllardır hak ettiği yere gelemediğini belirterek, Kudüs'ün bütün semavi dinlerin ortak mekanı olduğuna işaret etti.

Kerestecioğlu, bu nedenle yapılması gerekenin, hiçbir çifte standart uygulamadan, bunu iç ve dış politikaya malzeme yapmak değil, dünyanın neresinde mazlum hak varsa onlar için mücadeleye destek vermek olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da BM Genel Kurulunun kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu kararda Türkiye'nin yanında olan bütün ülkelere teşekkür eden Usta, bunun, mazlumların ve Türkiye'nin zaferi olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da kararın hayırlı olmasını diledi.

Muş, TBMM'nin, hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri Filistin halkının, doğru olanın yanında durduğunu anlatarak, bugün BM Genel Kurulunda alınan kararın, Filistin halkına, onların davalarının, mücadelelerinin haklı olduğu mesajı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA