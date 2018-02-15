Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulü sona erdi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti.

3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Olumlu ve verimli bir görüşme oldu." denildi.

Görüşme sonrası yapılan bilgilendirmede, "Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri açıkça iletildi." ifadesi kullanıldı.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Türkiye'nin tüm önceliklerini ve beklentilerini açık bir şekilde ilettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü tarafından, "Tillerson en iyi yaptığı şey olan diplomasi için Türkiye'de. Türkiye ile bu hafta verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ile aramızdaki gerginliğin yükseldiği açık ama beraber çalışabileceğimiz çok fazla alan var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefikimize saygı duyuyoruz ama herkes DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı." açıklaması yapıldı.