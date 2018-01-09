Erdoğan: Trenden düşenler düştüğü yerde kalır

09 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2019 seçimlerine teşkilatlarımızı büyük ölçüde yenileyip, heyecanımızı tazeleyerek gireceğiz. Teşkilatlarımızda ve belediyelerimizdeki değişim sürecinin milletimiz tarafından ilgiyle izleniyor. Eskiden partimiz çatısı altında olup bugün başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylem hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede olduğuna kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Dünyada neler oluyor bununla ilgili sesiniz çıkmıyor. Bir referandum yapılıyor, partimiz evet diyor. Bununla ilgili hayır kampanyası yapıyor şimdi de kendinde söz hakkı görüyor. Kulislerde şurada burada. Kusura bakmasınlar. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek yola çıktık. Bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar.

"Kudüs en önemli meselelerimizden"

Gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs. ABD'nin kararının ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiğinin ardından hızla bir çalışma başlattık. İTT zirvesi İslam dünyasının uzun zamandır ilk defa bir konu etrafında kenetlenmesini sağladı. İkircikli davranan ülkeler var, hepsini biliyoruz. Kudüs'ün dünya gündeminin üst sıralarına çıkmasını sağladık.

Ecdadımız Kudüs'te kimsenin ibadetine karışmamıştır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Osmanlı'nın elinden çıktığından beri ne huzur ne de barış vardır. İsrail'in şımarıklıkları tüm dünyayı felakete sürüklemektedir. Sonuna kadar Filistin'li kardeşlerimizin yanında olmaya onların hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.

"ABD'deki dava siyasi içerikli bir darbe girişimi"

15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içindeler. Şu anda Amerika'daki malum dava siyasi içerikli bir darbe girişimi. Türkiye'yi ekonomik noktada, FETÖ, FBI, CIA ile sıkıştırma operasyonudur. Bu da tutmayacak bunu da başaramayacaklar.

Geldiğimiz nokta birilerini rahatsız ediyor.Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, Suriye ve Irak sınırında terör örgütlerine silah desteği veriyorlarsa, biz kendileriyle neyi konuşacağız. Terör örgütüne 4 TIR dolusu silah verdiler. Defalarca uyarmamıza rağmen geri adım yok. Şimdi bize kalkıp nasihat çekiyorlar. O nasihatı kendinize saklayın.

Kanal İstanbul'un bu yıl ihalesini yapacağız. Dünyada adından söz ettiren projelerden olacak.

Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı adeta yeni bir istiklal savaşı veriyoruz. Artık kendi silahlarımızla her yerde varız.

"Bahçeli'nin milli duruşu önemli"

Bu yıl cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ayrıntılarını tamamlamak mecburiyetindeyiz. Uyum çalışmaları çok önemli. İnşallah MHP ile el ele vererek bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Temennim ana muhalefetin de buna katılması. 2019 yılında önümüzdeki ilk imtihan mahalli seçimler.

Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Birileri diyor ki ‘acaba şu ne der, bu ne der’ kusura bakmasınlar. “Biz ne deriz” aslolan budur. Onun için de bizler sayın Bahçeli ile bir araya geliriz. Ülkemizin sorunlarını dertlerini konuşuruz, uyum yasalarını vesairesini çalışmasını da yapar. Geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdikleri sorumluluk var. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum. Şahsımıza destek kararı için şahsım, partim. milletim adına teşekkür ediyorum."