Erdoğan: Trump Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı

07 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Erdoğan, makalede, "ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı" ifadesini kullandı.

Mücadelede kesin kararlılık vurgusu

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak DEAŞ ve Suriye'deki diğer terör örgütleriyle mücadelede kesin bir kararlılık içerisindeyiz. Radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz."

"Güç birliği zamanı gelmiştir"

ABD'nin Suriye'den çekilme planını değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. DEAŞ'ı bitirmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek için tüm tarafların güç birliği yapmasının zamanı gelmiştir. Türkiye, tarihin bu en kritik döneminde elini taşın altına koymaktadır. Bu süreçte uluslararası toplumun, destekçimiz olacağına inanıyoruz."

Trump: Suriye'den çekilme planında bir değişiklik yok

Kaynak: AA